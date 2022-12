Jarosław Kaczyński spędzi sylwestra w szpitalu. Jak się czuje prezes PiS?

21 grudnia Rafał Bochenek poinformował, że Jarosław Kaczyński obecnie przebywa w szpitalu i jest wyłączony ze wszystkich politycznych aktywności. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapewniał, że prezes PiS musi przejść zabieg, który został dużo wcześniej zaplanowany. Nie podał jednak więcej szczegółów na temat stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego.

„Super Express” informował, że prezes PiS przeszedł operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. – Prezes PiS ciężej zniósł operację kolana niż kilka lat temu. Jest obolały, a ból jest większy niż w 2019 roku – powiedział dziennikarzom jeden z polityków obozu rządzącego.

Sylwester w szpitalu. Jarosław Kaczyński po operacji kolana

Interia dowiedziała się, że Jarosław Kaczyński nie wrócił jeszcze do domu. Dolegliwości bólowe ustępują, ale szef PiS planowo zostanie pod obserwacją lekarzy do stycznia. Jeden z ważnych polityków PiS dodał, że operacja nie wymagała długiego leżenia, ale teraz Jarosław Kaczyński czeka na rehabilitację – Trzeba pamiętać, że prezes to człowiek, który żyje pracą– dodał.

To oznacza, że prezes PiS spędzi sylwestra w szpitalu – Chyba że cokolwiek by się zmieniło – zastrzegło źródło portalu.

Nie oznacza to, że Jarosław Kaczyński całkowicie zrezygnował z politycznej aktywności. „Chociaż odbiera telefony i instruuje swoich ludzi, pozostaje pod czujnym okiem specjalistów Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie” – pisze Interia.

„Super Express” pisał, że prezesa PiS odwiedził w szpitalu premier Mateusz Morawiecki. – Jarosław Kaczyński się kuruje, przechodzi rehabilitację, dla prezesa to teraz czas świąteczno – rehabilitacyjny. Wszystko po to, aby w jak najlepszej formie i kondycji fizycznej ruszyć na przełomie stycznia i lutego do boju – zapewniał europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński ciężko zniósł operację. „Ból jest większy niż w 2019 roku”Czytaj też:

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Najnowsze informacje o stanie zdrowia prezesa PiS