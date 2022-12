Zełenski bohaterem, „rosyjski imperializm układany do wiecznego snu”. Taki był 2022

Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”.

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu rozmowy:



Paulina Socha-Jakubowska: Nie wiem, jak wy, ale ja bez żalu pożegnam rok 2022.

Jakub Mielnik: Poczekaj na rok 2023, może za ’22 jeszcze zatęsknisz.

Najpierw poproszę o wasze typy: Bohater i antybohater 2022 roku?

J.M.: To jest dosyć proste. Bohaterem jest Wołodymyr Zełenski, a antybohaterem Władimir Putin. To są postacie, wokół których ogniskują się wszystkie napięcia współczesnego świata, o bardzo rozległych konotacjach, daleko wykraczających poza to, co dzieje się obecnie na Ukrainie. To dwa nazwiska, z których jedno jest symboliczną emanacją demokracji, wolności i świata, którego w Polsce jesteśmy częścią, niezależnie od tego, co często słyszymy… I zamordyzmu, przemocy, zbrodni, którą reprezentuje sobą Putin, ale i ludzie, którzy go wspierają i państwa, na szczęście nieliczne, ale niestety dosyć wpływowe.