Narkotyki i pedofilia u urzędnika ds. uzależnień. Opiekował się dziećmi parlamentarzystki

Współpracujący z Marszałkiem Geblewiczem z Platformy obywatelskiej Krzysztof F. został skazany za trzy przestępstwa z sierpnia 2020 roku. Łącznie wymierzono mu karę pozbawienia wolności na 4 lata i 10 miesięcy. W rozmowie z Radiem Szczecin rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie potwierdził, że chodzi o czyny związane z narkotykami i nieletnimi.

Pedofil ze Szczecina skazany

– Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skazał Krzysztofa F. za doprowadzenie małoletniego w wieku 13 lat do innej czynności seksualnej oraz udzielanie małoletniemu i innej małoletniej substancji odurzających, również za posiadanie tych substancji – przekazał sędzia Tomasz Szaj. „Inna czynność seksualna” oznacza, że nie doszło do obcowania płciowego.

– Ostatecznie sąd ustalił, że narkotyki zostały udzielone wyłącznie małoletniej, jeśli chodzi o małoletniego, to przypisano oskarżonemu usiłowanie udzielenia tychże narkotyków, natomiast brak jest dowodów na to, że małoletni skorzystał z tych narkotyków – dodawał rzecznik. W mieszkaniu zatrzymanego urzędnika znaleziono jeszcze 339 gramów marihuany.

Krzysztof F. skazany za pedofilię. To znana postać w Szczecinie

Radio Szczecin podkreślało, że Krzysztof F. to osoba publiczna, syn polityka, który za czasów PRL pełnił funkcję sekretarza PZPR w Barlinku, a później był marszałkiem województwa i ważnym działaczem SLD oraz Platformy Obywatelskiej.

Sam skazany kariery politycznej nie zrobił. Bez powodzenia próbował do stać się do sejmiku województwa z hasłem „Dobro powraca”. Był mężem zaufania w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Przez lata trudnił się profilaktyką uzależnień u dzieci i dorosłych. Marszałek Glebowicz powołał go na pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów uzależnień.

Co gorsza, Krzysztof F. był też psychoterapeutą. Udzielał wielu wywiadów, wypowiadając się jako ekspert w tym obszarze. Podkreślał, że stale pracuje nad sobą, ucząc się empatii i wrażliwości. F. był także znanym działaczem LGBT w Szczecinie. Współzakładał Stowarzyszenie Równość na Fali, dotowane prze marszałka województwa.

