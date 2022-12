Zaginięcie Iwony Wieczorek. Policja sprawdza studzienki kanalizacyjne przy dawnej Zatoce Sztuki

22 grudnia policjanci z Trójmiasta ogrodzili i zabezpieczyli teren dawnej Zatoki Sztuki przy ulicy Mamuszki w Sopocie. Obecnie w budynku działa lokal Nowa Zatoka. Wejścia do budynku pilnuje kilku funkcjonariuszy. Z informacji portalu Trójmiasto.pl wynika, że w środę 28 grudnia policjanci rozkopali plażę przylegającą do lokalu, a także przeszukali teren przy pomocy psa tropiącego. Ponadto, na terenie przylegającym do dawnej Zatoki Sztuki pojawił się wojskowy namiot.

Portal Trójmiasto.pl poinformował, że w czwartek na miejscu pracuje kilkadziesiąt osób. Policjanci zrywali studzienki kanalizacyjne i wpuszczali do kanalizacji specjalne sondy z kamerami.

Akcja policji może mieć związek ze sprawą Iwony Wieczorek

Akcja na sopockiej plaży jest prowadzona na zlecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie. Rzecznik Karol Borchólski nie chciał ujawnić szczegółów dotyczących prowadzonych działań. Przekazał jedynie, że czynności procesowe w budynku rozpoczęły się kilka dni temu i są cały czas kontynuowane.



Z nieoficjalnych doniesień wynika, że policyjna akcja może mieć związek z toczącym się śledztwem w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. To właśnie Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej, wspólnie z krakowskim Archiwum X, zajmują się w ostatnim czasie wyjaśnieniem zagadki sprzed 12 lat. Feralnej nocy 19-latka bawiła się w Dream Clubie w Sopocie, którego właścicielem był biznesmen związany z Zatoką Sztuki. Sprawa odżyła na nowo na początku grudnia, gdy policja opublikowała nowe nagranie z dnia, w którym zaginęła Wieczorek.

Skandal wokół Zatoki Sztuki

O Zatoce Sztuki stało się głośno już kilka lat temu. W miejscu, które z założenia miało być „kulturalną wizytówką Sopotu”, odbywały się huczne imprezy, w których uczestniczyli też celebryci. Z kolei w listopadzie 2015 r. został zatrzymany Krystian W., znany jako „Krystek”, bohater największej seksafery w historii Pomorza. Prokuratura zarzuciła mu popełnienie przestępstw seksualnych na 33 nastolatkach, a Marcinowi T., który prowadził działalność w Zatoce Sztuki – na pięciu. W 2015 r. wstrząsającą historię ofiary „Krystka” opisali na łamach „Wprost” Michał Majewski i Sylwester Latkowski.

