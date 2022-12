Nietypowa zawartość przesyłki z Ukrainy. Celnicy odnaleźli starożytne miecze

Podczas kontroli przesyłki pocztowej nadanej w Ukrainie lubelscy celnicy natrafili na trzy starożytne miecze. Jak informuje KAS, są to zabytki archeologiczne pochodzące z wykopalisk. Dwa z nich to miecze typu „akinakes”, a trzeci to miecz w typie sarmackim.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie informuje, że kontrolę przesyłki nadanej w Ukrainie przeprowadzili funkcjonariusze lubelskiego Oddziału Celnego Pocztowego. Jak się okazało, zawartość paczki była bardzo nietypowa. W środku znajdowały się trzy starożytne miecze. Wszystkie to zabytki archeologiczne pochodzące z wykopalisk. "Dwa z nich to miecze typu »akinakes« – rodzaj broni obosiecznej, wykonanej z żelaza, charakterystycznej dla kultury Scytów. Okres powstania mieczy datuje się na VII-V wiek przed Chrystusem. W polskich zbiorach znajduje się obecnie jedynie około 10 sztuk tego typu zabytków. Trzeci to miecz w typie sarmackim. Powstanie tej broni datuje się na okres od przełomu IV/III wieku przed Chrystusem do IV wieku n.e" – czytamy w komunikacie wydanym przez rzecznika IAS w Lublinie Michała Derusia. Starożytne miecze w przesyłce z Ukrainy. Opinię wyda niezależny rzeczoznawca Rynkową wartość zatrzymanych wykopalisk oszacowano na 6 tysięcy złotych, jednak ostateczną opinię, również w kwestii wartości zabytkowej mieczy, wyda wkrótce niezależny rzeczoznawca. "Wprowadzanie na terytorium RP dóbr kultury wyprowadzonych z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej z naruszeniem przepisów prawa podlega surowym karom, nawet do 2 lat pozbawienia wolności" – przypomina KAS. Czytaj też:

Eksplozja w Komendzie Głównej Policji. Polska i Ukraina wydały wspólny komunikatCzytaj też:

Mocne orędzie Zełenskiego. „Musimy bronić jedności wbrew wszelkim osobistym interesom”