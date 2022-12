Pożar Tesli w Piotrkowie Trybunalskim. Akcja trwała blisko pięć godzin

We wtorek 27 grudnia w godzinach popołudniowych w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie) doszło do pożaru Tesli. Młodszy brygadier Wojciech Pawlikowski z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie powiedział w rozmowie z portalem epiotrkow.pl, że zapaliły się ogniwa elektryczne samochodu, co znacznie utrudniło opanowanie pożaru.

Pożar Tesli w Piotrkowie Trybunalskim

– Reakcja, która zachodzi w tych uszkodzonych ogniwach, sama podtrzymuje proces spalania i reakcję egzotermiczną. Udało nam się obniżyć temperaturę tych ogniw. Na miejsce sprowadziliśmy także kontener. Jeśli będzie taka potrzeba, ten samochód zostanie po prostu zatopiony w wodzie i te ogniwa doprowadzone do takiej temperatury, gdzie ta reakcja termiczna już nie będzie zachodzić – tłumaczył Pawlikowski.

Oficer prasowy piotrkowskiej PSP w rozmowie z serwisem piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl dodał, że w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Z powodu znacznego zadymienia trzeba było jednak wstrzymać okoliczny ruch uliczny. Ostatecznie strażacy nie skorzystali z kontenera, który został wynajęty od prywatnej firmy. Luksusowy pojazd nadaje się obecnie do utylizacji. Cała akcja trwała blisko pięć godzin.

Pożar samochodów elektrycznych wyzwaniem dla straży pożarnej

Pożary samochodów z napędem elektrycznym zawsze stanowią wyzwanie dla straży pożarnej. Głównie wynika to z tego, że do baterii trudno się dostać. Dodatkowo składa się ona z wielu małych połączonych ogniw, które mogą się szybko zapalić, jeśli dojdzie do reakcji łańcuchowej. Samochody elektryczne nie mają jednak większej tendencji, aby stawać w ogniu częściej, niż auta spalinowe.

