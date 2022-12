Truciciel psów grasuje na osiedlu w Warszawie. „Pułapki” mogą być zabójcze dla zwierząt

Właściciele psów z Osiedla Wilno na warszawskim Targówku są zaniepokojeni działalnością truciciela zwierząt, który grasuje w okolicy. Na osiedlowych trawnikach rozrzucane są kawałki mięsa z trucizną lub gwoździami. Jeśli pies zje tego typu pułapkę, może mieć poważne problemy ze zdrowiem. Gwoździe mogą przebić żołądek czy jelito cienkie oraz poważnie uszkodzić organy. Trucizna może poważnie uszkodzić organy wewnętrzne. Bez odpowiednio szybkiej pomocy weterynarza, może się to zakończyć nawet śmiercią czworonoga.

„Polowanie” na psy na osiedlu w Warszawie

– Faktycznie widziałam kilka razy podejrzanie wyglądające odpadki na trawie. Na szczęście zawsze prowadzę psa na smyczy i obserwuję, co robi, ale dla bezpańskich psów czy kotów jest to już bardzo niebezpieczne – przyznała w rozmowie z RMF FM mieszkanka Osiedla Wilno. – Nie rozumiem, jak można robić bezbronnym zwierzętom takie rzeczy. Komu przeszkadzają czworonogi na naszym osiedlu, wydawałoby się takim spokojnym i bezpiecznym – zastanawiała się inna warszawianka.

Policja prosi o pomoc

Od początku grudnia stołeczna policja otrzymała w tej sprawie już sześć zgłoszeń. – Dotarła do nas informacja, że na Osiedlu Wilno rozrzucane są fragmenty mięsa z gwoździami i trucizną, prawdopodobnie by skrzywdzić spacerujące zwierzęta. Ta informacja została od razu przekazana do dzielnicowego, który ma nadzór w tym rejonie. Skontaktował się on z administracją, by te informacje zweryfikować i uszczegółowić – przekazała Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej nr 6 w Warszawie.

Funkcjonariusze policji zaapelowali do właścicieli czworonogów o szczególną ostrożność podczas spacerów z pupilami. – Jeżeli ktoś widział sprawcę lub ma informacje, które mogłyby pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy, powinien skontaktować się z komendą – podkreśliła Paulina Onyszko.