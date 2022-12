10-latek trafił do szpitala z infekcją. „Mimo starań lekarzy nie udało się go uratować”

Kilka dni temu, w środę 28 grudnia, 10-letni chłopiec trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z placówki w Tomaszowie Mazowieckim. Dziecko w ciężki sposób przechodziło infekcję. – (Chłopiec – red.) Od razu został przyjęty na intensywną terapię, to był bardzo ciężki stan. Po kilku godzinach zmarł, mimo starań lekarzy nie udało się go uratować – przekazał w rozmowie z tvn24.pl Adam Czerwiński, rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

10-letni chłopiec nie żyje. Zmarł w szpitalu w Łodzi

Rzecznik szpitala podkreślił również, że lekarze nie wiedzą, czy dziecko chorowało na grypę, ponieważ nie miało wykonanego testu. Adam Czerwiński przekazał także, że oddziały pediatryczne są obecnie przepełnione, ale zapewnił, że wszystkie potrzebujące pomocy dzieci są przyjmowane. – Pacjentów jest więcej niż miejsc, ale na razie ich nie odsyłamy. Sytuacja jest trudna, dawno takiej nie było – stwierdził.

Kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski został zapytany, czy skala zachorowań na grypę i choroby grypopodobne jest podobna do skali zachorowań na COVID-19 „w najcięższych momentach, w szczytach zachorowań”. – Skala zachorowań rzeczywiście jest bardzo zbliżona, bo w ostatnim tygodniu przedświątecznym mieliśmy blisko 300 tysięcy zakażeń – podkreślił polityk na antenie TVN24. – To są zakażenia i podejrzenia, bo jest taki system raportowania, który nakazuje m.in. do sanepidu to zgłaszać. (…) Dziennie średnio jest około 40, blisko 50 tys. zachorowań. Tak było w najgorszych czasach pandemii – precyzował szef wspomnianego resortu.

