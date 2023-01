Pijani imprezowicze wszczynali burdy. Policja podsumowała noc sylwestrową w Zakopanem

Jak co roku wielu Polaków chciało przywitać nowy rok w Zakopanem. Największa impreza pod Tatrami, czyli Sylwester Marzeń z TVP, odbyła się na Równi Krupowej. Według szacunków policji pod sceną bawiło się 30 tys. osób, a drugie tyle zgromadziło się poza bramkami. – W kulminacyjnym momencie znajdował się tam komplet widzów, to jest 30 tys. osób. Natomiast również na Równi Krupowej, ale już za wydzieloną strefą koncertu dodatkowo bawiło się blisko 35 tys. osób – powiedział w rozmowie z Onetem rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorem.

Sylwester w Zakopanem. Awantury i burdy na Krupówkach

Według przedstawiciela policji publiczność pod sceną bawiła się bezpiecznie, jednak niespokojnie było w innych częściach miasta, między innymi w rejonie Krupówek. — Na deptaku i na obrzeżach miasta dochodziło do licznych awantur i bójek z udziałem turystów, którzy przesadzili z ilością spożytego alkoholu – powiedział, dodając że wybryki nasiliły się po zakończeniu koncertu, około godziny 1. Policjanci wielokrotnie interweniowali też w związku z odpalaniem fajerwerków w pobliżu drewnianych domów.

Potrącenie pieszego, fałszywy alarm o bombie

„Wielu osobom policjanci pomagali odnaleźć miejsce zakwaterowania, a innych przypadkach zatrzymywali do wytrzeźwienia ratując przed wyziębieniem” – przekazała zakopiańska policja we wpisie na Facebooku. Odnotowano także drobne kradzieże i doszło do potrącenia pieszego. Pojawił się również fałszywy alarm o podłożonym ładunku w szpitalu. Łącznie policjanci interweniowali blisko sto razy. Kilka osób zostało zatrzymanych.

„Do wczesnych godzin porannych policjanci podejmowali kolejne liczne interwencje wobec mocno pijanych i agresywnych sylwestrowiczów, którzy wszczynali burdy w centrum Zakopanego, ale i w innych miejscowościach powiatu tatrzańskiego” – przekazali policjanci.

facebook

W operację policyjną „SYLWESTER 2022” w Zakopanem zaangażowanych było prawie 300 policjantów z całej Małopolski.

Czytaj też:

Black Eyed Peas zaskoczył na Sylwestrze Marzeń TVP. Po występie lider zespołu dolał oliwy do ognia