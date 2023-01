„Niedyskrecje parlamentarne”. Kaczyński da rządowi zielone światło? Kto wpłynął na Dudę?

Andrzej Duda ostatnio często spotyka się z europoseł Beatą Szydło. Część polityków PiS spekuluje, że to była premier namówiła prezydenta do sprzeciwu dotyczącego nowego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Bo niedługo przed konferencją, podczas której Andrzej Duda powiedział o swoich wątpliwościach, Beata Szydło miała spotkanie z głową państwa w pałacu.

Jarosław Kaczyński, zdaniem naszego rozmówcy, miał już podjąć decyzję dotyczącą kompromisu z Unią Europejską.

– Niezależnie od tego, co prezes PiS powiedział w wywiadzie dla „Gazety Polskiej Codziennie”, jedyne czego się przestraszył w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym to weto głowy państwa. Jeśli prezydent po konsultacjach przystanie na nowy projekt, a wygląda na to, że poza drobiazgami będzie on do zaakceptowania, to Jarosław Kaczyński znów da zielone światło na dogadywanie się z Brukselą – twierdzi nasz rozmówca. Jego zdaniem, jeszcze w tym tygodniu Szymon Szynkowski vel Sęk uda się do Brukseli z nową propozycją zmian w wymiarze sprawiedliwości.