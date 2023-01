Nowe fakty ws. zabójstwa Ukraińca. Ofiara i sprawca pracowali w tej samej spółdzielni

We wtorek 27 grudnia w mieszkaniu w Ostrowi Mazowieckiej znaleziono ciało 55-letniego obywatela Ukrainy. Zwłoki znalazł właściciel mieszkania, od którego ofiara wynajmowała lokum. Mieszkanie było czyste i zadbane.

– Na podstawie wyglądu zewnętrznego zwłok biegły stwierdził, że do zgonu mężczyzny doszło od 24 do 48 godzin od chwili ich ujawnienia przez właściciela mieszkania – mówiła „Wprost” Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Zmarły był 55-letnim obywatelem Ukrainy. Prawdopodobnie od 2019 roku mieszkał i pracował w Ostrowi Mazowieckiej, wynajmował mieszkanie. Pracował w spółdzielni mleczarskiej.

Zabójstwo w Ostrowi Mazowieckiej. 40-latek złożył obszerne wyjaśnienia

Dzień po znalezieniu zwłok, 28 grudnia, w związku z tą sprawą zatrzymano 40-letniego mężczyznę, także obywatela Ukrainy. W działania ostrowskich policjantów włączyli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, w tym z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego.

Prokurator Łukasiewicz powiedziała „Wprost”, że 30 grudnia zatrzymany usłyszał zarzut zabójstwa 55-latka. Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia podczas przesłuchania i przyznał się do popełnionego czynu. Na tym etapie śledczy nie mogą ujawnić jego motywu. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a sąd go uwzględnił.

Śledczy otrzymali wstępną opinię patomorfologa w sprawie śmierci 55-letniego mężczyzny. Biegły z Zakładu Medycyny Sądowej ustalił, że przyczyną zgonu były liczne rany kłute w obrębie klatki piersiowej, sięgające serca oraz płuc. Biegli przedstawią dokładną, opisową opinię później.

Ofiara i sprawca pracowali w tej samej spółdzielni mleczarskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Ostrowscy policjanci informowali, że śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

