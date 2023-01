Policjanci będą się uczyć obsługi granatników. To odpowiedź na incydent w KGP

O sprawie pisze „Rzeczpospolita”. W nowym rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji „w sprawie wyszkolenia strzeleckiego policjantów” znalazły się m.in. ćwiczenia strzeleckie, a konkretnie strzelanie z pistoletów, rewolwerów, karabinów i granatników. Rozporządzenie wydano dwa dni po tym, jak w gabinecie komendanta głównego policji doszło do niebezpiecznego incydentu. Gen. Insp. Jarosław Szymczyk nieopatrznie odpalił granatnik, który otrzymał podczas wizyty w Ukrainie. Później tłumaczył, że do eksplozji doszło, gdy przestawiał jeden z prezentów na zapleczu. Według słów Szymczyka miała być to „tuba, zużyta, pusta, bezpieczna, przerobiona na głośnik”. Strona ukraińska zapewniała, że prezent jest bezpieczny. Sprawę bada prokuratura.

– Rzeczywiście, w tym rozporządzeniu jest mowa o granatniku. W kontekście wydarzeń z 14 grudnia w gabinecie KGP przydałoby się objęcie wszystkich policjantów ćwiczeniami strzelania z takiej broni. Żeby wiedzieli, czy jest naładowana, czy nie – powiedział gazecie poseł Wiesław Szczepański z Lewicy, przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Szkolenia strzeleckie policji. Co zmienia rozporządzenie MSWiA?

Jak dotąd kwestię szkoleń strzeleckich regulowała decyzja szefa KGP z grudnia 2005 r. Nowe rozporządzenie ministra MSWiA (akt wyższej rangi) z 16 grudnia 2022 r. obowiązuje od stycznia tego roku. Zmiany mają się przyczynić „do zwiększenia bezpieczeństwa użycia lub wykorzystania broni palnej”.

Poza tym rozporządzenie powiela treści z decyzji z 2005 r. – przewiduje, że policjanci będą mieć zajęcia z teorii i praktyki, w tym obsługę broni palnej, trening bezstrzałowy, doskonalący taktykę i technikę, symulacje. Nowością jest zwalnienie ze strzelań i sprawdzianów policjantów oddelegowanych na misje.

Komenda Główna Policji w ubiegłym roku informowała o zakupie „118 kpl. granatników kal. 40 mm z przeznaczeniem dla pododdziałów zwartych oraz CBŚP i pionu kontrterrorystycznego”.

Od stycznia 2023 r. policjant musi odbyć minimum dwa strzelania z broni palnej krótkiej w I, II i III kwartale, i co najmniej jedno w półroczu z broni innej niż broń palna krótka.

