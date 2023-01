Prezes PiS nadal w szpitalu. „Jarek ruszy ze zdwojoną siłą do pracy”

21 grudnia Rafał Bochenek poinformował, że Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu i jest wyłączony ze wszystkich politycznych aktywności. Rzecznik partii powiedział, że prezes PiS musi przejść zabieg, który został dużo wcześniej zaplanowany.

„Super Express” informował, że prezes PiS przeszedł operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. – Prezes PiS ciężej zniósł operację kolana niż kilka lat temu. Jest obolały, a ból jest większy niż w 2019 roku – powiedział dziennikarzom jeden z polityków obozu rządzącego. Z tego powodu Jarosław Kaczyński spędził w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie święta i Nowy Rok.

Prezes PiS w szpitalu. Planuje wrócić do objazdu po Polsce

Kuzyn Jarosława Kaczyńskiego powiedział, że prezes PiS czeka na wyjście ze szpitala. Ważny polityk obozu rządzącego dodał, że Kaczyński nie może się doczekać tego momentu.

– Jarek ruszy ze zdwojoną siłą do pracy i zapewni PiS zwycięstwo – mówił Jan Maria Tomaszewski, kuzyn prezesa PiS. Dodał, że lider partii rządzącej chce wrócić do objazdu po Polsce na przełomie stycznia i lutego.

– Jarosław Kaczyński się kuruje, przechodzi rehabilitację, dla prezesa to teraz czas świąteczno – rehabilitacyjny. Wszystko po to, aby w jak najlepszej formie i kondycji fizycznej ruszyć na przełomie stycznia i lutego do boju – mówił niedawno europoseł PiS Ryszard Czarnecki. W rozmowie z Polsat News dodał, że prezes jest „w doskonałej formie psychicznej, natomiast na pewno trochę czasu mu zabierze powrót do pełnej sprawności fizycznej”. – Ale to rzecz planowa, zrozumiała i oczywista – dodał.

