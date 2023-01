TVN24 wydało oświadczenie ws. skargi Macierewicza. „Na tym polega wolność słowa”

Przypomnijmy: we wrześniu TVN24 wyemitowała reportaż „Siła kłamstwa”, dotyczący raportu podkomisji smoleńskiej, kierowanej przez posła PiS Antoniego Macierewicza.

Dobieranie dowodów pod założoną tezę?

Autorzy reportażu przekonywali, że w trakcie prac nad raportem celowo pomijano dokumenty, wykluczające zamach jako przyczynę tragedii, do której doszło 10 kwietnia 2010 r.

Chodzi przede wszystkim o analizy przygotowane przez amerykańskich naukowców z Narodowego Instytutu Badań Lotniczych, na które wydano 8 mln zł. Przygotowane przez badaczy materiały miały zostać potraktowane wybiórczo.

KRRiTV wszczęła postępowanie ws. reportażu

Macierewicz zarzucił autorom reportażu „manipulowanie faktami”. W wydanym w tej sprawie oświadczeniu zapewniono, że „komisja wbrew kłamstwom TVN opublikowała wszystkie wyniki symulacji NIAR zgodnie z obowiązującym kontraktem”.

Ponadto, Macierewicz złożył skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co poskutkowało wszczęciem pod koniec grudnia postępowania, które może zakończyć się ukaraniem wspomnianej stacji.

Celem postępowania jest zweryfikowanie, czy reportaż „zawiera treści naruszające art. 18 ust. 1 i 3 Ustawy (...) o radiofonii i telewizji, poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu”.

„Na tym polega wolność słowa”

W poniedziałkowy wieczór, 2 stycznia, redakcja „Faktów” TVN i TVN24 opublikowała oświadczenie w sprawie toczącego się postępowania. Zapewniono, że reportaż został przygotowany rzetelnie i został „nagrodzony wieloma nagrodami”.

„Ujawniliśmy przemilczane fakty z amerykańskiego raportu NIAR oraz relacje osób, które uczestniczyły w pracach podkomisji smoleńskiej. (...) KRRiTV, zamiast stać na straży wolności słowa, chce nas za to ukarać. Celem takiej kary jest wyłącznie próba ograniczenia krytyki dziennikarskiej związanej z działalnością podkomisji. Jest to niedopuszczalne w świetle konstytucyjnych zadań prasy, która jest zobowiązana do kontroli instytucji publicznych. W TVN będziemy publikować fakty niezależnie od tego, dla kogo są one niewygodne. Nasi widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawniać. Na tym polega wolność słowa” – czytamy w oświadczeniu.

