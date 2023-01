Niemcy odpowiedziały na notę PiS w sprawie reparacji

3 stycznia niemieckie władze dostarczyły polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych odpowiedź na złożoną notę w sprawie reparacji wojennych. W oficjalnym dokumencie Berlin podkreślił, że „sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd Niemiec nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie”.

Już wcześniej niemieccy politycy podkreślali w oficjalnych wypowiedziach, że „w 1953 roku komunistyczne władze Polski zrzekły się dalszego pobierania reparacji od Niemiec za pośrednictwem Związku Radzieckiego”.

W odpowiedzi rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina zapewnił, że „polskie władze będą kontynuować wysiłki zmierzające do uregulowania należności wynikających z niemieckiej agresji i okupacji w latach 1939-1945”.

Polska interweniuje w ONZ ws. reparacji od Niemiec

1 września, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się prezentacja trzytomowego raportu, w którym wyliczono straty poniesione przez Polskę w wyniku agresji i okupacji ze strony Niemiec. Z raportu wynika, że straty wyniosły ponad 6 bilionów złotych.

Pod koniec listopada wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk poinformował, że do blisko 50 państw zostały wysłane noty dyplomatyczne. Przedstawiono w nich podstawy prawne, faktyczne i moralne do starań Polski o odszkodowanie od Niemiec.

3 stycznia polityk PiS zapowiedział kolejny krok ws. starań o reparacje. Chodzi o wsparcie ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. – Kierujemy do ONZ wniosek z prośbą o podjęcie interwencji w tym obszarze. Wystąpiłem także z wnioskiem o spotkanie do sekretarza generalnego ONZ oraz wyspecjalizowanych agend. Zwracamy się z prośbą o interwencję w tej sprawie, o stworzenie pewnej platformy dialogu z Niemcami, które nie chcą go prowadzić – tłumaczył Arkadiusz Mularczyk.

