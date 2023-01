Ilu Rosjan wjechało do Polski? Straż Graniczna przedstawiła nowe dane

Od 19 września, obowiązuje rozporządzenie, na mocy którego ograniczony został ruch graniczny w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej na drogowych, kolejowych, rzecznych, lotniczych i morskich przejściach granicznych na kierunku wjazdowym do Polski. Przepisy dotyczące lotniczych i morskich przejść granicznych obowiązują od 26 września 2022 r.

Komunikat Straży Granicznej. Tylu Rosjan wjechało do Polski

Rosjanie od marca 2020 r. mogą przyjeżdżać do Polski tylko w wyjątkowych sytuacjach. Nie jesteśmy w tym względzie odosobnieni. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia nie wpuszczą Rosjan do Europy, nawet jeśli posiadają ważne wizy Schengen, wydane w innych krajach Unii.

Straż Graniczna przedstawiła dane dotyczące ruchu obywateli Rosji na polskich przejściach. W 2022 r. na kierunku wjazdowym do Polski funkcjonariusze odprawili 137,3 tys. Rosjan, z czego 62 tys. obywateli tego wjechało na podstawie tytułów pobytowych w państwach Unii Europejskiej. W tym samym okresie 175,5 tys. obywateli Rosji odprawiono przy wyjeździe z naszego kraju. W 2022 r. funkcjonariusze Straży Granicznej nie zezwolili na wjazd 5,6 tys. obywateli Rosji.

Ilu Rosjanom odmówiono wjazdu do Polski?

Przypomnijmy, że we wrześniu polskie władze spodziewały się zwiększonej liczby Rosjan na granicy. Miało to być spowodowane mobilizacją w Federacji Rosyjskiej. Padały wówczas pytania czy władze Polski rozważają wpuszczanie mieszkańców obwodu kaliningradzkiego, którzy chcieliby uciec przed powołaniem do armii. Choć w Polsce nie było o tym mowy, niemiecka minister spraw wewnętrznych zadeklarowała w rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, że Niemcy są gotowi na przyjęcie dezerterów z armii rosyjskiej zagrożonych poważnymi represjami. – Kto odważnie sprzeciwia się Putinowi i tym samym naraża się na wielkie niebezpieczeństwo, może ubiegać się o azyl polityczny w Niemczech – tłumaczyła wówczas Nancy Faeser.

