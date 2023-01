9-letni ministrant zaatakowany podczas kolędy. „Chwycił go za szyję i przydusił do ściany”

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek 2 stycznia w Witkowie (woj. wielkopolskie). W jednym z bloków trwała kolęda. Dwóch ministrantów w wieku dziewięciu i 15 lat, którzy towarzyszyli księdzu, pukało do mieszkań i pytało, czy rodzina ma ochotę przyjąć duchownego – relacjonuje portal witkowo.eu. Młodszy z ministrantów zapukał jednego z domów, gdzie mężczyzna powiedział mu, że księdza nie przyjemnie i zwyzywał chłopca przy użyciu wulgaryzmów.

Po chwili do mieszkania weszła kobieta. 9-latek zadzwonił więc do drzwi ponownie, tym razem pytając kobiety – dodaje serwis gniezno.naszemiasto.pl. To miało rozwścieczyć mężczyznę, który stał się jeszcze bardziej agresywny. Wybiegł z mieszkania i zaczął szarpać dziecko na klatce schodowej. – Młodszego ministranta chwycił za szyję i przydusił do ściany. Wyzywał go przy tym i kazał wyp********. Chłopak uciekł na wyższe piętro, był przerażony – opisują mieszkańcy bloku.

Witkowo. Zaatakował ministranta podczas kolędy

Hałas zaniepokoił sąsiadów, którzy wyszli sprawdzić, co się dzieje. Została wezwana policja. Na miejscu zdarzenia pojawił się także matka 9-latka. Mężczyzna przeprosił za swoje zachowanie. Rodzice ministranta nie zdecydowali się do tej pory złożyć oficjalnego zawiadomienia na policję.

Do sprawy odniosła się Anna Maria Siarkowska z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. „Antykatoliccy bandyci ośmielani i zachęcani do agresji przez polityków Lewicy zaatakowali po raz kolejny. Tym razem ofiarami napaści są młodzi ministranci! Czy ktoś musi zginąć, żeby skończyło się to szczucie na katolików?” – skomentowała posłanka w mediach społecznościowych.

