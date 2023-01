Ksiądz wyznaje, czym go częstują podczas kolędy. Najczęściej pada jedno pytanie

–Jedni przyjmują księdza po kolędzie, inni nie. To indywidualne decyzje. Będę chodził przez cały styczeń, od 16.00 do oporu, więc trochę tych wizyt będzie. Innowacją jest to, że w naszej parafii kolęda jest na zamówienie. Jeśli ktoś chce przyjąć księdza, zgłasza się sam, telefonicznie lub przez internet, aby nie było sytuacji, że ksiądz chodzi od domu do domu i się narzuca – tłumaczył w niedawnej rozmowie z „Wprost” ksiądz z parafii w Mierzynie.

Znany duchowny, zwany czasem „spowiednikiem gwiazd”, otwarcie przyznaje, że ludzie potrafią księżom „nawrzucać”. – Oj, padają różne brzydkie słowa i trzaskają drzwiami na klatce. To nieprzyjemne i dla księdza, i dla ministrantów. To w ostatnich latach się nasila, ludzie są agresywnie do nas nastawieni – mówi.