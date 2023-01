Posłowie Solidarnej Polski poniosą konsekwencje krytyki TVP. Kara będzie dotkliwa

Dziennikarze Wirtualnej Polski dowiedzieli się, że prezes TVP miał wydać polecenie o niezapraszaniu polityków Solidarnej Polski do programów publicystycznych. Ten zakaz dotyczy wszystkich anten telewizji publicznej. Oznacza to, że współpracowników Zbigniewa Ziobry przez jakiś czas nie zobaczymy zarówno w TVP Info, jak i w TVP1.

Co więcej, przez jakiś czas Telewizja Polska nie będzie też transmitować konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakaz ma dotyczyć także gospodyni Wiadomości Danuty Holeckiej, która do tej pory miała pełną dowolność w dobrze gości. Decyzja Mateusza Matyszkowicza to pokłosie ostrej krytyki pod adresem TVP po Sylwestrze Marzeń.

Sylwester Marzeń w TVP. Pereira na celowniku Kowalskiego

Decyzja prezesa Telewizji Polskiej to pokłosie ostrej krytyki polityków Solidarnej Polski pod adresem Sylwestra Marzeń organizowanego przez TVP w Zakopanem. Działaczom nie spodobała się akcja wparcia dla środowisk LGBT przygotowana przez grupę Black Eyed Peas.

Zbigniew Ziobro stwierdził, że „tęczowa flaga to symbol nietolerancji i agresji”. Zapowiedział też, że „jego środowisko polityczne nigdy nie zgodzi się na promowanie LGBT w TVP”. „Promocja LGBT w TVP2. Wstyd! To nie Sylwester Marzeń, lecz Sylwester Wynaturzeń” — napisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. – To niedopuszczalne. Trzeba ustalić, czy to jednostronna decyzja TVP, czy też ktoś zapalił jej zielone, polityczne światło. Każda z odpowiedzi będzie miała swoje polityczne konsekwencje – powiedziała Anna Maria Siarkowska.

Z kolei Janusz Kowalski domagał się dymisji szefa portalu TVP Info Samuela Pereiry. W opinii polityka Solidarnej Polski „akceptacja lewicowej linii obecnych władz TVP, które z premedytacją zakontraktowały gwiazdeczkę z USA do promocji tęczowej opresyjnej agendy całkowicie sprzecznej z linią aksjologiczną prawicy, doprowadzi do eksplozji takich tęczowych manifestacji”.

Wiceminister rolnictwa w serii wpisów w mediach społecznościowych próbował przekonywać, że „media publiczne muszą chronić Polaków przed groźną ideologią, a nie pod płaszczykiem infantylnej tolerancji pozwalać na afirmację opresyjnej ideologii LGBT, której aktywiści chcą katolików zamykać w więzieniach, a społeczeństwo zmusić do zgody na adopcję dzieci przez homopary”.

