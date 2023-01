Posłowie Solidarnej Polski poniosą konsekwencje krytyki TVP. Kara będzie dotkliwa

Dziennikarze Wirtualnej Polski dowiedzieli się, że prezes TVP miał wydać polecenie o niezapraszaniu polityków Solidarnej Polski do programów publicystycznych. Ten zakaz dotyczy wszystkich anten telewizji publicznej. Oznacza to, że współpracowników Zbigniewa Ziobry przez jakiś czas nie zobaczymy zarówno w TVP Info, jak i w TVP1. Co więcej, przez jakiś czas Telewizja Polska nie będzie też transmitować konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakaz ma dotyczyć także gospodyni Wiadomości Danuty Holeckiej, która do tej pory miała pełną dowolność w dobrze gości. Decyzja Mateusza Matyszkowicza to pokłosie ostrej krytyki pod adresem TVP po Sylwestrze Marzeń.

Wkrótce więcej informacji.

