Wojna w Ukrainie. Sondaż: Takiego zaangażowania NATO i UE oczekują Polacy

Badanie Ipsos przeprowadzone dla OKO.press i TOK FM pokazuje, że aż 82 proc. Polaków chce, by kraje NATO i Unii Europejskiej wspierały Ukrainę do końca wojny z Rosją. Co więcej, dla ankietowanych niczego nie zmienia możliwość długoletniego konfliktu.

Ankieterzy Ipsos o wojnę rosyjsko-ukraińską pytali nie tylko Polaków, ale także Niemców. Chcieli dowiedzieć się, czy zdaniem odpowiadających „kraje NATO i Unii Europejskiej powinny wspierać Ukrainę politycznie i militarnie tak, by wygrała wojnę z Rosją, nawet jeśli miałoby to potrwać kilka lat, czy też kraje NATO i UE powinny dążyć do porozumienia z Rosją nawet, jeśli Ukraina miałaby stracić część terytorium”. Polacy są za wspieraniem Ukrainy do samego końca Aż 82 proc. ankietowanych z Polski odpowiedziało, że Ukrainę należy wspierać. Tylko 12 proc. opowiedziało się za opcją porozumienia za wszelką cenę. 6 proc. osób z naszego kraju nie miało zdania. Nieco inaczej wyniki przedstawiały się za Odrą. 42 proc. Niemców wyraziło przekonanie, że kraje NATO i UE powinny wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa. 39 proc. opowiedziało się za dążeniem do porozumienia z Rosją, nawet kosztem terytorium. Sondaż wykazał, że niezależnie od opcji politycznych Polacy zdecydowanie opowiadają się za wspieraniem sąsiada ze wschodu, zmagającego się z rosyjską inwazją. W Niemczech zauważono, że poparcie dla wojny rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia ankietowanych. W Polsce tego rozróżnienia nie widać. Sondaż. Konsekwencję w poparciu dla Ukrainy nieco różnicuje sytuacja ekonomiczna „W naszym kraju pewien wpływ na postrzeganie kwestii właściwej reakcji Unii i NATO na wojnę w Ukrainie wydaje się natomiast mieć sytuacja ekonomiczna badanych. Wśród najmniej zamożnych (dochody poniżej 1500 zł na osobę) odsetek osób opowiadających się za długofalowym wspieraniem Ukrainy aż do zwycięstwa jest najniższy (choć nadal bardzo wysoki) – i wynosi 73 procent” – zauważono w badaniu. „Wraz z kolejnymi progami dochodów poziom poparcia dla pomocy militarnej i politycznej rośnie – by w najlepiej zarabiających grupach (4500-7000 zł i powyżej 7000 zł) wynieść po 88 i 86 procent. Można to zapewne przynajmniej częściowo tłumaczyć najostrzejszymi wśród najmniej zarabiających obawami związanymi z kosztami ekonomicznymi wojny i wywołanego przez nią kryzysu” – dodano. Sondaż ws. wojny w Ukrainie. Metody ankieterów Sondaż Ipsos dla OKO.press i TOK FM przeprowadzono w dniach 19-21 grudnia 2022 r. metodą CATI (telefonicznie) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polek i Polaków. Badanie tej samej firmy dla tych samych mediów przeprowadzono też w dniach 16-21 grudnia 2022 metodą CAWI na liczącej 1010 osób próbie dorosłych Niemców i Niemek.





