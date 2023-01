Rafał Trzaskowski zawalczy o Sejm? Ustalenia „Wprost”: Jest co najmniej jedno „ale”

Schyłek ubiegłego roku był dla Rafała Trzaskowskiego bardzo udany, choć nie wymagało to od polityka żadnych dodatkowych działań. Można było wręcz odnieść wrażenie, że Trzaskowski gdzieś zniknął.

– To błędne wrażenie. Mieliśmy okres świąteczny, więc naturalnie spraw stricte politycznych było mniej. Do tego doszły prace nad nowym budżetem Warszawy i pojawiły się poważne sygnały, że może nadejść kolejna fala imigrantów z Ukrainy, a prezydent ich nie zlekceważył i mocno zaangażował się w przygotowania do takiego scenariusza – mówi rozmówca „Wprost” współpracujący z prezydentem Warszawy.

Co ciekawe, mniej dostrzegalna aktywność polityka zupełnie mu nie zaszkodziła.

Powody do zadowolenia

W przeprowadzonym dla Onetu przez IBRIS badaniu na temat zaufania Polaków do polityków, Trzaskowski zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając na podium prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego. Gospodarzowi stolicy ufa prawie 40 proc. ankietowanych i na tym nie koniec dobrych dla niego wiadomości.