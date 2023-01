W poniedziałek 2 stycznia po godz. 22 dyżurny dęblińskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o kradzieży drewnianego krzyża z jednego z kościołów. Krzyż był przytwierdzony do ściany budynku.



Ukradli, a potem uszkodzili krzyż. Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty



Policjanci zebrali materiały, które pozwoliły im ustalić sprawców. Są nimi dwaj mieszkańcy Dęblina w wieku 21 i 23 lat. Zostali zatrzymani i słyszeli zarzuty za znieważenie przedmiotu czci religijnej. Przyznali się do winy. „Krzyż zdjęli ze ściany kościoła, a potem nosili go po terenie miasta. Ostatecznie po uszkodzeniu, porzucili go przy jednej z ulic Dęblina. Nie potrafili wytłumaczyć powodów swojego występku” – informuje aspirant sztabowa Agnieszka Marchlak, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji w Rykach. Funkcjonariusze policji odnaleźli uszkodzony krzyż w pobliżu metalowego kontenera przy ulicy Grunwaldzkiej w Dęblinie.

Jak czytamy w komunikacie, który został opublikowany na stronie lubelskiej policji, 21 i 23-latek byli wcześniej notowani za różne przestępstwa. Za znieważenie przedmiotów czci religijnej lub miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych grozi im kara pozbawienia wolności do lat dwóch.

Czytaj też:

Nastolatkowie zginęli w Jaguarze. Nieoficjalnie: 15-latek zabrał rodzicom kluczykiCzytaj też:

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Policjantka zginęła na miejscu