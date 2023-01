Niedyskrecje do słuchania: Rządzącym puszczają nerwy z powodu KPO

Dlaczego jedna lista opozycji na wybory do Sejmu umarła nim się narodziła? Z jakiej przyczyny PiS atakuje partię Polska 2050? Co nie przystoi prezydentowi Andrzejowi Dudzie? Komu w obozie Zjednoczonej Prawicy puszczają nerwy i dlaczego? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście Niedyskrecje parlamentarne do słuchania.

W najnowszym odcinku podcastu poświęconego kulisom polityki rozmawiamy o wspólnej liście opozycji, zastanawiamy się czy w ogóle do niej dojdzie, a jeżeli tak, to kiedy? Mówimy o aktywności opozycji w kampanii wyborczej. Analizujemy sytuację związaną z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma doprowadzić rząd do pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy. Oto fragment odcinka: