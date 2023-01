To już oficjalne. Patrioty z Niemiec trafią do Polski i Ukrainy

Tuż po zakończeniu rozmów Olafa Scholza z Joe Bidenem ogłoszono, że Stany Zjednoczone i Niemcy dostarcza Ukrainie kolejną broń. Amerykanie przekażą wozy bojowe piechoty Bradley, a Niemcy wozy Marder. Dołączone zostaną też pojazdy Humvee oraz zapasy pocisków rakietowych i innej amunicji. Nieoficjalnie podano, że chodzi o 50 Bradleyów i do 40 Marderów.

Wojna w Ukrainie. Patrioty od Niemców i USA

Dodatkowo Berlin przekaże Ukrainie system przeciwrakietowy Patriot, by wesprzeć ją w walce z rosyjskimi ostrzałami rakietowymi i atakami dronów. Scholz i Biden wspólnie oznajmili, że z chęcią zobaczyliby dodatkowe dary dla Ukrainy, kierowane od sojuszniczych krajów. Podkreślili, że szczególnie zależy obrońcom na systemach obrony przeciw powietrznej oraz pojazdach bojowych.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit potwierdził w rozmowie z Polsat News, że niemieckie Patrioty trafią zarówno do Polski, jak i Ukrainy. Zapewnił, że w związku z dostawami do ogarniętej wojną Ukrainy, ilość sprzętu dla naszego kraju nie zostanie zredukowana.

„Z radością przyjąłem decyzję niemieckiego rządu o wysłaniu na Ukrainę systemu obrony przeciwrakietowej Patriot. Decyzja ta jest zgodna z polską sugestią sformułowaną w listopadzie ubiegłego roku. Ukraina broniąca się przed rosyjską agresją potrzebuje naszego wsparcia” – skomentował decyzję niemieckiego rządu szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Po wizycie Wołodymyra Zełenskiego w USA amerykańska także administracja oświadczyła, że Stany Zjednoczone przekażą dodatkową pomoc wojskową o wartości 1,85 miliarda dolarów. Przełomową informacją jest jednak nie kwota, a fakt, że w ramach najnowszego pakietu Stany Zjednoczone do Ukrainy trafią zestawy systemu obrony powietrznej Patriot, czyli najbardziej zaawansowanie tego typu rozwiązanie oferowane przez USA.

Francja dozbraja Ukrainę

Także Francja zdecydowała się wspomóc Ukrainę. – Po raz pierwszy zachodnie „czołgi na kołach” trafią do ukraińskich sił zbrojnych i będą wspomagać je w walce i obronie ojczyzny – oświadczył tuż po rozmowie telefonicznej z Zełenskim prezydent Macron. Pałac Elizejski zgodził się na wysłanie do Ukrainy samochodów rozpoznawczych AMX-10 RC, które wyróżniają się właśnie tym, że zamiast na gąsienicach, osadzone są na kołach, co znacznie zwiększa ich mobilność.

