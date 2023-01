W makabrze w Lublinie zginęło trzech nastolatków, kolejny walczy o życie. Pojawiły się nowe fakty

Do makabrycznego wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek w Lublinie. Nastolatek nagle stracił panowanie nad kierownicą, następnie zjechał z drogi, uderzając w barierki rozdzielające pasy jezdni, a potem roztrzaskał się na słupie oświetleniowym oraz słupie trakcji trolejbusowej. Aby wydobyć ofiary wypadku z pojazdu, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu. Łącznie samochodem podróżowało czterech nastolatków.

Mimo reanimacji nie udało się uratować trzech z nich. Kolejny w bardzo ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala, gdzie walczy o życie. Policja wyjaśniała przyczyny i okoliczności tragedii pod nadzorem prokuratora. Ciała ofiar wypadku przekazano do badań sekcyjnych. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. 18-latek prawo jazdy posiadał od kilku tygodni.

Masakra w Lublinie. Nowe fakty ws. tragicznego wypadku z udziałem czworga nastolatków

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka powiedziała TVN24, że wszczęto śledztwo ws. spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. W poniedziałek 9 stycznia ma zapaść decyzja o terminie sekcji zwłok. Z kolei biegli sprawdzą, że auto, którym poruszali się nastolatkowie, było sprawne pod kątem technicznym. Trwa ustalanie i przesłuchiwanie świadków oraz gromadzenie materiału dowodowego.

Obecnie stan 16-latka, który przeżył, pozostaje „ciężki, ale stabilny”. Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie spekulowała z kolei, że samochód mógł wpaść w poślizg, bo w nocy padał deszcz, a jezdnia była śliska. Trwa ustalanie, z jaką prędkością poruszało się auto. Policja będzie także wyjaśniać, czy kierujący 18-latek znajdował się w stanie nietrzeźwości lub był pod wpływem innych środków.

Makabra w Lublinie. Troje nastolatków zginęło na miejscu, 16-latek w ciężkim stanie

