Jacek Kurski poleciał do Waszyngtonu. Uwagę przykuło, kto mu towarzyszył

W miniony weekend Jacek Kurski udał się na Lotnisko Chopina, skąd wyruszył w drogę do Stanów Zjednoczonych. Uwagę dziennikarzy „Faktu” przykuł nie tyle sam cel podróży, ale kto towarzyszył byłemu już prezesowi Telewizji Polskiej. Jak relacjonowali, czarne audi należące do Służby Ochrony Państwa dwukrotnie podjeżdżało pod terminal lotniska – pierwszy raz, gdy Jacek Kurski przyjechał nadać bagaż, a kolejny, gdy zbliżała się godzina odlotu. Jacek Kurski miał polecieć najpierw do Londynu, a z tego miasta bezpośrednim lotem do Waszyngtonu.

„Fakt”: Jacek Kurski z ochroną SOP

„Fakt” przypomniał, że były prezes TVP korzysta z państwowej ochrony od kilku lat. W listopadzie 2020 roku TVN24 poinformowało, że przyznał mu ją szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ze względu na dobro państwa”. Taka decyzja została podjęta, ponieważ Jacek Kurski miał otrzymywać groźby.

Z informacji „Faktu” wynika jednak, że trzy miesiące temu żadna ze służb nie otrzymała informacji oraz zgłoszeń o groźbach, a policja nie prowadziła w związku ze sprawą postępowań. Nie wiadomo zatem, z jakiego powodu były prezes TVP (stracił stanowisko we wrześniu 2022 roku) nadal korzysta z ochrony, która przysługuje najważniejszym osobom w państwie. Jak podaje „Fakt”, Jacek Kurski obiecał redakcji komentarz, ale „ostatecznie przestał odpisywać na wiadomości”. Sprawy nie chciała także komentować SOP.

Jacek Kurski z nową funkcją. „Dobrze przysłużę się”

W grudniu 2022 roku Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. „Obok Polski i Szwajcarii w jej skład wchodzą: Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Serbia, Tadżykistan, Turkmenistan oraz Uzbekistan. Kandydatura Pana Jacka Kurskiego na stanowisko Alternate Executive Director została zgłoszona przez Prezesa NBP jako Gubernatora RP w Banku Światowym” – poinformował NBP w komunikacie.

„Potwierdzam: podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menadżerskim pracę jako alternate executive director w Banku Światowym świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się” – napisał Jacek Kurski na Twitterze.

