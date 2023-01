Księdzu puściły nerwy podczas chrzcin. „Ty tłuku jeden”

Trwające zaledwie kilkanaście sekund nagranie z ceremonii chrztu świętego zdobyło ogromną popularność na Tik Toku. Wszystko za sprawą wymiany zdań między księdzem a jednym z mężczyzn, który uczestniczył w uroczystości.

– O co prosicie Kościół Boży dla Zosi? – zapytał duchowny. Ponieważ odpowiedź nie pojawiła się szybko, pytanie zostało powtórzone. – O schronienie… – zaczął odpowiedź nieco zakłopotany mężczyzna. – O chrzest, tłuku jeden! Matko jedyna! – zwrócił mu uwagę duchowny. Na nagraniu widać, że zarówno kobieta, która trzyma dziecko, jak i mężczyzna, któremu ksiądz zwrócił uwagę, śmieją się.

Ksiądz zrugał mężczyznę. Nagranie na Tik Toku

Pod opisywanym nagraniem pojawiło się ponad 1,1 tys. komentarzy. Część internautów rozbawiła opisywana scena i twierdzą, że również mieliby problem z odpowiedzią na zadane przez księdza pytanie. Inni z kolei nie kryją zaskoczenia zarówno reakcją mężczyzny jak i słowami księdza.

„Mój mąż powiedział »o wszystko«”, „Ja powiedziałem o łaskę Pana Boga. Skąd miałem wiedzieć, co powiedzieć?”, „Ja też, na bank, bym tak powiedziała” – czytamy w komentarzach. „Szczerze to żadnych nauk przed taką uroczystością nie ma, więc nie dziwię się, że w stresie mógł nie wiedzieć, co powiedzieć. Zachowanie księdza to dno”, „Przyszliśmy tu, ale po co, to nie wiemy”, „Oczywiście, że są nauki przed chrztem, na których analizuje się cały obrzęd, żeby nie było wpadek”, „W stresie ludzie mówią różne rzeczy”, „Brakuje słów. Jak można iść prosić Kościół Święty o chrzest i nie być świadomym co i jak mówić, nie mówiąc już o przeżyciu duchowym” – pisali inni internauci.

Czytaj też:

Tak oszukali Ryanaira. Z tego sposobu może skorzystać każdyCzytaj też:

Przerażające nagranie ze Śnieżki. Wisiał głową w dół nad przepaścią