Mieli zgwałcić 13-letniego kolegę. Twierdzą, że „to tylko żarty”

Do przerażających zdarzeń miało dojść z początkiem roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie. Portal gniezno.naszemiasto.pl, powołując się na własne źródło donosi, że ofiarą agresorów miał paść 13-latek. Troje uczniów, z czego jeden pełnoletni, miało zwabić go do jednego z pokoi bursy i próbować zgwałcić. Ze względu na dobro chłopaka, szczegółów działań nie ujawniono.

Horror w Niechanowie. Nastolatkowie z zarzutami

O sprawie poinformowano rodzinę dziecka i policję. Portal podaje, że trzej podejrzani zostali zatrzymani przez policję, a następnie wypuszczeni. Nastolatkom postawiono zarzuty. Najstarszemu, pełnoletniemu wychowankowi, grozi kara od 3 do 12 lat więzienia; pozostałym – od 6 miesięcy do 8 lat. Wszyscy będą sądzeni jak dorośli.

Poznańska prokuratura przekazała, że nastolatkowie nie przyznają się do winy. Stwierdzili, że to, czego mieli się dopuścić działo się za zgodą 13-latka i były to żarty. – Mamy zabezpieczony materiał w postaci filmu nagranego podczas zdarzenia – powiedział portalowi rzecznik prasowy poznańskiej prokuratury Łukasz Wawrzyniak.

Mieli zgwałcić 13-latka. Usłyszeli zarzuty

Z informacji polsatnews.pl wynika, że w postępowaniu przesłuchano także pokrzywdzonego 13-latka. Chłopiec miał zeznać, że znęcano się nim od momentu, w którym trafił do ośrodka, czyli od kilku miesięcy. Rzecznik prokuratury powiedział w rozmowie z portalem, że śledczy nie mają informacji o ewentualnych wcześniejszych tego typu zdarzeniach. Łukasz Wawrzyniak przyznał, że śledczy zapoznali się z nagraniem, które zostało zarejestrowane przez jednego z nastolatków.

