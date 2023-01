RMF FM poinformowało, że pracę stracił Piotr Gillert, dyrektor Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. To efekt wpadki, do której doszło w listopadzie ubiegłego roku – do prezydenta dodzwonili się rosyjscy pranksterzy, którzy podszyli się pod Emmanuela Macrona.

