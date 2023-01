Co opozycja zrobi w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym? Zapadła decyzja

Prace nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma być krokiem od odblokowania funduszy dla Polski z KPO, mają rozpocząć się w Sejmie o godz. 12.30. W obozie rządzącym nie ma jedności w sprawie proponowanych zmian – liczne wątpliwości zgłosiła Solidarna Polska i prezydent Andrzej Duda. PiS liczy, że ustawę uda się przeforsować przy wsparciu opozycji. Ta zapowiedziała już zgłoszenie kilku poprawek. Przed południem odbyło się spotkanie przedstawicieli opozycyjnych klubów parlamentarnych, na którym uzgodniono wspólne stanowisko.

– My w tej sprawie jesteśmy zjednoczeni. Opozycja mówi jednym głosem, mówi wyraźnie i stanowczo, daje szanse na to, żeby te środki trafiły do Polski i zrobi zawsze wszystko, musi być to oczywiście w zgodzie z naszymi przekonaniami i wartościami, ale dzisiaj podjęliśmy wspólną decyzję, że nie poprzemy żadnego wniosku o odrzucenie w I czytaniu, tylko będziemy pracować nad tą ustawą – poinformował na briefingu prasowym w Sejmie lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.