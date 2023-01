Bliski współpracownik Dudy odchodzi. „Zadanie wykonane, panie prezydencie!”

W połowie listopada Gazeta.pl donosiła o konflikcie personalnym w otoczeniu Andrzeja Dudy. Wszystko za sprawą wpadki, którą zaliczył prezydent Polski. Głowa państwa została po raz drugi wkręcona przez rosyjskich pranksterów, którzy tym razem podszyli się pod Emmanuela Macrona. Według dziennikarzy winą za zaistniałą sytuację miał zostać obarczony szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Zarzuty wobec Jakuba Kumocha pojawiały się już wcześniej. Niektórym współpracownikom głowy państwa miał się nie podobać jego bezpośredni sposób bycia i niewłaściwy sposób zarządzania Biurem Polityki Międzynarodowej. Według nieoficjalnych ustaleń polityk sam chciał zrezygnować z zajmowanego stanowiska. MSZ miało sondować możliwość nominacji Jakuba Kumocha na ambasadora w Niemczech, Izraelu lub w Ukrainie. Ostatecznie pozostał w Pałacu Prezydenckim, o co osobiście miał go poprosić prezydent.

Jakub Kumoch odchodzi z Kancelarii Prezydenta. Dlaczego?

12 stycznia Jakub Kumoch przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że przestaje sprawować funkcję prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Polityk podkreślił, że odszedł ze stanowiska na własną prośbę i za pełną zgodą Andrzeja Dudy. Wspomniał przede wszystkim o powodach osobistych.

„Wspieranie Polski w pierwszych miesiącach wojny i udział w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich były dla mnie zaszczytem. Niestety sytuacja rodzinna i permanentna rozłąka z najbliższymi, okazały się dla mnie i moich dzieci sprawą nie do przezwyciężenia. Nie udało mi się jej rozwiązać i musiałem dokonać wyboru między obecnym obowiązkiem wobec państwa oraz byciem ojcem. Ufam, że właściwego wyboru” – przekazał Jakub Kumoch.

Czym zajmie się Jakub Kumoch?

Były już współpracownik Andrzeja Dudy zdradził także kilka szczegółów dotyczących swojej zawodowej przyszłości. „W październiku, w czasie wizyty na Malcie zwróciłem się do prezydenta o pozwolenie na powrót do służby zagranicznej. Do wykonania pozostawał jednak szereg zadań, w tym najważniejsze – Lwów. Pozostawało też znalezienie osoby, która mnie zastąpi” – wyjaśnił. Jakub Kumoch nie doprecyzował, którą placówkę zagraniczną obejmie.

Czytaj też:

Wzruszające obrazki ze Lwowa. Tak Ukraińcy powitali Andrzeja DudęCzytaj też:

Miedwiediew kpi z Dudy. „Nieszczęśnik z Warszawy”, „cierpi na fantomowe bóle”