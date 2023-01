Straż Graniczna o przekroczeniu granicy z Białorusią przez cudzoziemców z krajów „trzecich”

Straż Graniczna podsumowała ruch graniczny w 2022 roku. Łącznie od stycznia do grudnia granicę „z” i „do” Polski przekroczyło 37 341 789 osób. To wzrost o 92,1 proc. w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy. Średnio funkcjonariusze SG odprawiali w ciągu minionych miesięcy 102 tys. podróżnych na dobę. Według Straży Granicznej ruch powoli wraca do poziomu z czasów sprzed pandemii.

Największy wzrost zanotowano na przejściach lotniczych, z poziomu 8,2 mln do 16,2 mln. Straż Graniczna zaznaczyła, że w związku ze zniesieniem pandemicznych obostrzeń podróżni znowu chętniej zaczęli wybierać podróże lotnicze. Znacznie wzrósł także ruch na granicy z Ukrainą, z 8,7 mln do 17,3 mln. Przyczyną jest rosyjska inwazja i fala uchodźców, którzy uciekali przed konfliktem.

Straż Graniczna o ruchu granicznym w 2022 r.

W ciągu minionego roku najwięcej podróżnych odprawiono w przejściu lotniczym Warszawa-Okęcie – prawie 5,4 mln. Na drugim miejscu znalazło się przejście graniczne w Medyce z Ukrainą – 4,2 mln. Kolejne miejsce zajęło przejście graniczne z Ukrainą w Korczowej – 2,8 mln. Najbardziej ruch wzrósł na przejściu granicznym Zosin-Ustiług, aż o 526 proc. Wynika to m.in. z przekierowania tam ruchu towarowego.

Ukraińcy stanowili 46 proc. wszystkich osób przekraczających granicę z Polską, a Polacy 32 proc. Najwięcej osób odprawiono w sierpniu – 4,2 mln, a następnie w marcu, kiedy Ukraińcy uciekali przed wojną. Wówczas granice Polski przekroczyło 3,5 mln podróżnych. Jeśli chodzi o granicę z Białorusią, to 82,6 proc. stanowili Białorusini (2 772 840) osób. 8,4 proc., a więc 283 202 osoby stanowili cudzoziemcy z krajów „trzecich”, spoza UE i strefy Schengen oraz Polski, Rosji i Ukrainy.

