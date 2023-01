TVN pozywa TVP i Samuela Pereirę. Domaga się 100 tys. zł i przeprosin

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, prawnicy TVN dowodzą, że sformułowania takie jak „TVN kłamie”, „TVN jest stacją Putina”, „TVN podaje informacje, które chronią Putina”, „TVN ukrywa prawdę o katastrofie smoleńskiej” oraz „publikacje TVN są zmanipulowane” godzą w dobre imię stacji. Dlatego TVN zdecydował się pozwać Telewizję Polską oraz szefa portalu tvp.info Samela Pererię, gdzie również padały wymienione sformułowania.

„TVN żąda solidarnie od pozwanych 100 tys. zł, przeprosin i oświadczeń o ustalonej treści. Żąda także usunięcia z internetu wymienianych sformułowań, a także (w formie zabezpieczenia) zaniechania przez rok używania tych i podobnych w treści wyrażeń” – czytamy.

Pereira: Pozew odbieram jako próbę wywołania efektu mrożącego

Do tych doniesień w rozmowie z portalem odniósł się Samuel Pereira. – Ten pozew odbieram jako próbę wywołania efektu mrożącego, żeby nikomu w Polsce nie przyszło do głowy mówić prawdę o TVN – stwierdził. – Jeśli ta stacja kłamie i manipuluje, to każdy obywatel ma prawo to głośno powiedzieć, co wynika z zagwarantowanej w Konstytucji RP wolności słowa. Kierownictwo TVN lansuje się, jako firma trzymająca się „amerykańskich standardów”, a w rzeczywistości jest od nich bardzo daleko – dodał.

Podobne pozwy otrzymali wydawca portalu Niezależna.pl oraz redaktor naczelny serwisu Grzegorz Wierzchołowski. Jak czytamy, TVN wysłał pozew po tym, gdy Tomasz Sakiewicz zacytował słowa, jakie padły na antenie TVP Info. – Kłamią w żywe oczy. TVN podaje informacje, które chronią Putina w sprawie katastrofy – mówił Sakiewicz.

