Prezes TVP zapowiada radykalną przebudowę kanałów regionalnych. Wyciekł protokół

Podczas listopadowego posiedzenia Rady Mediów Narodowych poruszono sprawę programów przygotowywanych przez oddziały terenowe Telewizji Polskiej. Prezes TVP podkreślił, że przykłada dużą uwagę do rozwoju anteny TVP3 i jest to „jeden z celów do realizacji w kolejnych miesiącach” – poinformował portal Gazeta.pl, który dotarł do protokołu posiedzenia.

Mateusz Matyszkowicz zapowiedział „radykalną przebudowę TVP3, w tym wprowadzenie co godzinę serwisów lokalnych”. Szef Telewizji Polskiej wyjaśnił, że do tej pory było to utrudnione, bo „serwisy lokalne były najczęściej zgrupowane w blokach wieczornych, a w ciągu dnia emitowano treści bardzo niskiej jakości, często udające programy ogólnopolskie”.

Zmiany w TVP3. Mateusz Matyszkowicz o programach „bardzo niskiej jakości” w kanałach regionalnych

Matyszkowicz nie szczędził krytyki programom kanałów regionalnych. Zaznaczył, że „nie widzi sensu takich produkcji, które są w dużej mierze fikcyjne, nie mają swojego widza i nie służą temu, do czego powołane są ośrodki, czyli informacji lokalnych”. Prezes TVP chciałby wprowadzenia dużych zmian. W wiosennej ramówce miałyby się znaleźć więcej formatów rozrywkowych produkowanych przez ośrodki terenowe.

Od momentu zastąpienia Jacka Kurskiego na stanowisku szefa Telewizji Polskiej we wrześniu 2022 r. Matyszkowicz wprowadza swoje zmiany w TVP. Dzień po objęciu stanowiska odwołał ówczesnego redaktora naczelnego i dyrektora TVP3 Pawła Gajewskiego. Prezes Telewizji Polskiej zdecydował także o zmianach w TVP Info, m.in. wprowadzeniu serwisu zagranicznego czy emitowaniu serwisów kulturalnych.

Czytaj też:

Alkohol i bójka na firmowej imprezie TVP. Jeden z pracowników został zwolnionyCzytaj też:

Polak oskarżył TVP o dyskryminację z powodu orientacji. TSUE wydał wyrok