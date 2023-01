Brutalny napad na lombard we Wrocławiu. Policja złapała nie tylko sprawców

Policjanci z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o rozbój. Dokonali tego już następnego dnia od chwili popełnienia przestępstwa. Okazało się, że dwóch zamaskowanych napastników wtargnęło na zaplecze jednego z lombardów na wrocławskim Brochowie, a następnie obezwładnili przebywającego w nim pracownika przy użyciu gazu.

Później siłą odepchnęli pokrzywdzonego, który próbował barykadować drzwi, przedostali się do środka i ukradli kasetkę ze złotą biżuterią. Łączna wartość strat wyceniona została na kwotę około 10 tysięcy złotych. Sąd na podstawie zebranych materiałów i dowodów zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na 3 miesiące, ale ostatecznie mężczyznom może grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Atak na lombard. Policjanci złapali parę paserów

Do przestępstwa doszło 9 stycznia tego roku Jeszcze tego samego dnia policjanci z komisariatu na Rakowcu wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej wytypowali oraz zatrzymali osoby, które usiłowały sprzedać towar pochodzący właśnie z tego przestępstwa. Była to para, która jak się okazało w dalszej kolejności, nie miała do końca wiedzy o tym, skąd pochodzi biżuteria, natomiast ten wątek będzie jeszcze sprawdzany przez policjantów. I choć tłumaczyli się, że nie wiedzieli, iż kosztowności zostały wcześniej skradzione, przestępstwo paserstwa popełnili – tu przypomnijmy można je dokonać również nieumyślnie. Policjanci odzyskali znaczną część utraconej biżuterii.

Na lombard we Wrocławiu napadli recydywiści

W wyniku dalszych czynności operacyjnych, zaangażowaniu i doświadczeniu wrocławscy policjanci wytypowali i zatrzymali 10 stycznia dwie osoby podejrzane o dokonanie tego napadu. Okazali się nimi mieszkańcy Wrocławia w wieku 28 i 31 lat. Usłyszeli oni zarzuty rozboju. Mężczyźni wcześniej byli już karani. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie. Sąd na podstawie zebranych materiałów i dowodów wydał już postanowienie o tymczasowym areszcie podejrzanych na 3 miesiące. Zatrzymanym może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

