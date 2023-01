Janusz Kowalski otrzymał tęczowe cymbałki. „Tak świetnie pan sobie radził z tamburynem”

Janusz Kowalski zorganizował konferencję prasową, którą poświęcił działającemu przy urzędzie miasta biuletynowi „Czas na Opole”. Zdaniem posła Solidarnej Polski, gazeta ta wydawana jest przez osoby, które jedynie udają dziennikarzy. – Pracownicy Zakładu Komunalnego, którzy udają dziennikarzy to „Bizancjum PR-owe” Arkadiusza Wiśniewskiego. W Zakładzie Komunalnym, który powinien zajmować się gospodarką komunalną, cmentarzami targowiskami, zajmują się PR-em prezydenta – mówił Janusz Kowalski.

Janusz Kowalski w Opolu. Otrzymał tęczowe cymbałki

Wiceminister rolnictwa zapowiedział, że będzie przeprowadzał kontrole. Pojawił się w poniedziałek w jego siedzibie, by złożyć pytania uzupełniające. „Poseł Janusz Kowalski po raz kolejny „wszedł” do Zakładu Komunalnego z kontrolą poselską. Wcześniej szumnie zapowiadał lustrację przetargów. Pomimo przypomnień i zachęt do przejrzenia przygotowanych 20 segregatorów materiałów, które w Zakładzie Komunalnym czekają na niego już 10 miesięcy, pojawił się dopiero teraz. Jednak przetargi go już nie interesują” – pisze portal pisma „Czas na Opole”.

Od pracowników otrzymał prezent – czapeczkę „Czasu na Opole”. – To za nasze pieniądze publiczne? – dopytywał Kowalski, po czym odłożył gadżet. Nie przyjął także kolejnego podarunku. Były to tęczowe cymbałki. – Tak świetnie radził sobie pan na tamburynie, może spróbuje pan na innym instrumencie? – pytano. Mowa o nagraniu, jakie kilka dni temu poseł zamieścił na TikToku. Popisuje się tam grą na tamburynie.

„Kowalski zaatakował dziś niezależne od prawicy opolskie media. W odpowiedzi dostał tęczowe cymbałki. Kowalski głosował za miliardami dla TVP, chwalił Obajtka za przejęcie regionalnych mediów za 200 mln, głosował za likwidacją TVN24. Boi się porażki jesienią, bo chce mediom założyć kaganiec!” – napisał prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

