Nie żyje ukraiński minister i jego współpracownicy. Reakcje z Polski i ze świata

W środę rano w wyniku katastrofy helikoptera w Browarach w obwodzie kijowskim zginęło wyższe kierownictwo MSW Ukrainy – minister Denis Monastyrski, pierwszy wiceminister MSW Jewhen Jenin oraz sekretarz stanu Jurij Lubkowicz.

„Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o katastrofie śmigłowca w Browarach pod Kijowem, w wyniku której zginęło kilkanaście Osób, w tym przedstawiciele kierownictwa resortu spraw wewnętrznych Ukrainy. Moje myśli są dziś z Rodzinami i bliskimi Ofiar” – napisał prezydent Andrzej Duda.

O katastrofę był pytany premier Mateusz Morawiecki, który przebywa na Forum Ekonomicznym w Davos. – Przekazaliśmy rządowi Ukrainy nasze najgłębsze wyrazy współczucia. Próbowaliśmy się dowiedzieć, czy to zamach, czy nieszczęśliwy wypadek. Nie mamy wiedzy w tym zakresie. To potwierdza, jak sytuacja na Ukrainie jest niebezpieczna, ale my w Polsce doskonale o tym wiemy (...) – mówił szef rządu.

Na katastrofę zareagował także szef MSW, minister Koordynator ds. Służb Specjalnych Mariusz Kamiński. „Jestem głęboko wstrząśnięty informacją o tragicznej śmierci ministra Denysa Monastyrskiego i dwóch innych członków kierownictwa MSW Ukrainy. Rodzinie zmarłych oraz całemu ukraińskiemu społeczeństwu przekazuję wyrazy głębokiego współczucia. Żegnajcie Przyjaciele” – napisał na Twitterze.

Ambasador USA w Ukrainie: Jesteśmy sercem ze społecznością Browarów

Premier Ukrainy Denys Szmyhal napisał o „wielkiej stracie”. „W wyniku katastrofy śmigłowca zginęło co najmniej 18 osób. Wśród nich są minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrskyi, jego zastępca Jewhen Jenin i sekretarz stanu ministerstwa Jurij Lubkowycz. Wielka strata. Moje szczere kondolencje dla rodzin wszystkich ofiar” – przekazał.

Kondolencje bliskim ofiar katastrofy złożyła także ambasador USA w Ukrainie, Bridget A. Brink. „Jestem wstrząśnięta i zasmucona strasznymi wiadomościami z Browarów. Moje najgłębsze kondolencje dla bliskich ministra Monastyrskiego, pierwszego zastępcy Jenina oraz wszystkich zabitych i rannych w dzisiejszej porannej katastrofie. Sercami jesteśmy ze społecznością Browarów oraz naszymi przyjaciółmi i partnerami w MSW Ukrainy” – napisała ambasador.

Ukraińska policja w środę potwierdziła, że śmigłowiec, który rozbił się rano w Browarach, należał do Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Jako pierwszy o śmierci kierownictwa MSW poinformował Ihor Kłymenko, szef Policji Narodowej Ukrainy.

