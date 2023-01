Sędzia Gąciarek wraca do orzekania. „Ani na jotę nie odstąpię od walki o praworządność”

O decyzji Izby Odpowiedzialności Zawodowej poinformowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. W uchwale IOZ stwierdziła niezasadność zarządzenia prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba o odsunięciu sędziego od pracy oraz niezasadność uchwały Izby Dyscyplinarnej o jego zawieszeniu. „IOZ je uchyliła i przywróciła sędziego Piotra Gąciarka do pracy. Decyzję IOZ podjęła przy jednym zdaniu odrębnym” – przekazało stowarzyszenie.

Sędzia Gąciarek wraca do orzekania. Jest decyzja IOZ

„Niezależnie od motywów, którymi kierowała się izba finalnie bardzo się cieszymy, że sędzia Piotr Gąciarek wraca do pracy. Było to bezpodstawne zawieszenie, które trwało aż od 24 listopada 2021r”. – przypomina „Iustitia”. Do sprawy odniósł się także sam sędzia. „Jutro o 8.30 wracam do pracy. Panowie z izby dyscyplinarnej złamali prawo decydując o moim zawieszeniu z przekroczeniem miesięcznego terminu” – oświadczył Gąciarek.

Podziękował też „obywatelom, sędziom, prokuratorom z LSO, prawnikom, Iustitii za wsparcie i pomoc” , a także obrońcom: SSN J. Matras, P. Prusinowskiemu, mec. M. Jabłońskiemu i SSO K. Markiewiczowi. „Niestety nie usłyszeliśmy kolejny raz kto i dlaczego zawieszał w Polsce sędziów. I dlatego izba dyscyplinarna nie jest sądem, nie pracowali tam sędziowie i nie wydawali orzeczeń. Szkoda. Ani na jotę nie odstąpię od walki o praworządność, o prawo obywateli do legalnego, niezależnego sądu z niezawisłymi sędziami. Nie wyobrażam sobie orzekania w jednym składzie z neo-sędziami, szkodzącymi Państwu” – dodał sędzia.

Sprawa sędziego Gąciarka

Piotr Gąciarek został zawieszony za to, że odmówił sądzenia w składzie razem z nominatem obsadzonej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa. Od listopada 2021 roku walczy o przywrócenie do obowiązków i 10 czerwca 2022 roku otrzymał korzystny werdykt warszawskiego Sądu Rejonowego Praga Południe w tej sprawie. Postanowienia nakazującego niezwłoczne przywrócenie go do obowiązków służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie nie wykonuje jednak prezes tego sądu.

Zawieszony sędzia chce wrócić. Przypomniał prezesowi sądu o jego obowiązkach