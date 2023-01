Ważny wyrok w Strasburgu. Małżeństwa jednopłciowe staną się faktem?

Wyrok EPTC ogłoszony został przez przewodniczącą składu sędziowskiego Síofrę O’Leary, która ogłosiła, że Rosja dopuściła się złamania art. 8. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który głosi, że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, a żadne państwo nie ma prawa ingerować w korzystanie z tego prawa.

Z uwagi na to, że sprawa została wszczęta przed rozpoczęciem procedury wykluczenia Rosji z Rady Europy, w myśl prawa międzynarodowego Moskwa ma obowiązek wyrok wykonać. Nikt jednak nie ma złudzeń, że Kreml, którego polityka przesiąknięta jest homofobią zignoruje jego postanowienia.

Wyrok ma konsekwencje dla Polski

O ile nie ma szans na wykonanie wyroku w Rosji, o tyle sama jego treść ma duże znaczenie dla wszystkich państw zrzeszonych w Radzie Europy, w tym dla Polski. W myśl wyroku uniemożliwianie zawierania małżeństw jednopłciowych jest niezgodne z obowiązującą we wszystkich krajach konwencją. Jest to jednoznaczny komunikat trybunału, że sygnatariusze dokumentu mają obowiązek zapewnić możliwość zawierania takich związków w świetle prawa.

Poprzedni orzeczenia EPTC w podobnych sprawach miały inny wydźwięk. Przed trzynastoma laty sprawę małżeństw jednopłciowych uznano za "kwestię ewoluującą" co do której nie ma powszechnej zgody w związku z czym nie można wymagać od państw wprowadzenia umożliwiających je norm prawnych.

Zmiana stanowiska trybunału wynika z faktu, że w minionej dekadzie znakomita większość państw członkowskich dostosowała swoje prawo do potrzeb par jednopłciowych. Obecnie Na 46 państw, które uznały Europejską Konwencję Praw Człowieka, 16 nie wprowadziło jeszcze takich przepisów. Poza Polską są to m.in.: Albania, Azerbejdżan, Rumunia, Turcja i Ukraina. Mimo to EPTC uznał, że nie ma podstaw, by wątpić, że istnieje w tej sprawie międzynarodowy konsensus.

