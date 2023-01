Zatrzymano auta na polskich tablicach. Migranci nielegalnie przekroczyli granicę z Białorusią

Straż Graniczna w piątek 20 stycznia poinformowała, że funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG przez ostatnie 24 godz. ujawnili 29 cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Do zdarzeń doszło m.in. na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Narewce. Do naszego kraju wbrew przepisom usiłowali dostać się m.in. obywatele Turcji oraz Egiptu.

Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze i Mielniku siedmiu migrantów podchodziło pod zaporę, ale na widok polskich patroli wycofywali się w głąb Białorusi. Z kolei patroli policji po informacji przekazanej przez funkcjonariuszy z placówki SG w Białowieży zatrzymał w okolicy Hajnówki samochody na polskich tablicach rejestracyjnych.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

Autami podróżowało dwóch obywateli Ukrainy, którzy łącznie przewozili w pojazdach 10 obywateli Syrii. Cudzoziemcy wbrew przepisom przekroczyli polsko-białoruską granicę. Kurierzy zostali zatrzymani. Usłyszą zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi za to kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

O początku 2023 roku granicę polsko-białoruską próbowali nielegalnie pokonać obcokrajowcy w co najmniej 18 krajów. Do tej pory Straż Graniczna odnotowała 930 prób nielegalnego przedostania się do naszego kraju z Białorusi. Sytuację na granicy polsko-białoruskiej skomentowała także aktorka Barbara Kurdej-Szatan. – Tam wciąż umierają ludzie na naszych ziemiach. Będziemy się tego wstydzić przez lata. To, co się dzieje, jest wstrząsające – stwierdziła.

