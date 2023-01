PiS boi się zamiany lidera opozycji na Trzaskowskiego. Polityk PO: Tusk nie jest do tego zdolny

– Zmiana na stanowisku lidera opozycji zależy od jednej osoby, od Donalda Tuska, a on tego nie zrobi. Nie ma możliwości, żeby stanął z boku i wytypował Rafała jako twarz kampanii. Nie jest do tego zdolny charakterologicznie. Jest zawzięty i to on chce wygrać z PiS-em, za co go cenię – mówi polityk Platformy Obywatelskiej.

Ta zawziętość powoduje jednak, że PO zaczyna zamykać swoje poparcie w obrębie twardego elektoratu, bez zdolności do poszerzenia go o osoby niezdecydowane.