Okładka „Wprost” znów doceniona. Wywołała poruszenie w sieci

Na okładce najnowszego numeru „Wprost” znalazła się ilustracja Pawła Kuczyńskiego, przedstawiająca kanclerza Niemiec siedzącego w czołgu w otoczeniu strusi, będąca komentarzem do prezentowanej przez niemiecki rząd postawy wobec Ukrainy. „Berlin w sprawie pomocy w pokonaniu Rosji uparcie chowa głowę w piasek, co jest zagrożeniem dla jedności NATO i bezpieczeństwa całej Europy. Działanie wbrew interesom większości sojuszników prowadzi do izolacji Niemiec. Być może bez otoczenia ich kordonem sanitarnym w ogóle nie da się zakończyć rosyjskiej agresji” – pisze Jakub Mielnik w okładkowym tekście „Kanclerz Scholz w roli strusia”.

Okładka odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Udostępniło ją wiele krajowych i zagranicznych profili na Twitterze, a także dziennikarze i komentatorzy. Uwagę na nią zwrócił między innymi niezależny, białoruski kanał NEXTA i serwis Visegrad24. Okładka zyskała też uznanie ukraińskich dziennikarzy. Udostępnił ją też były ambasador Ukrainy w Berlinie, a obecnie wiceminister spraw zagranicznych Andrij Melnyk.

Okładka „Wprost” po raz kolejny zauważona

To kolejna okładka „Wprost”, która została doceniona przez użytkowników mediów społecznościowych. Poruszenie wywołała między innymi ilustracja Kuczyńskiego, która znalazła się w bożonarodzeniowym numerze, w symboliczny sposób mówiąca o pustym miejscu przy stole w czasie wojny. Głośno było też o okładce jednego z czerwcowych numerów. Wówczas znalazła się na niej ilustracja z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec, którzy rozmawiają przez symboliczny telefon ze skąpanym w krwi Władimirem Putinem.

Kim jest autor Paweł Kuczyński?

Kuczyński to jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich artystów-komentatorów rzeczywistości. Urodził się w 1976 roku w Szczecinie. Jest absolwentem wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom zdobył w 2001 roku u prof. Józefa Drążkiewicza. Mieszka w Policach, w swoim rodzinnym mieście. W 2004 roku zajął się rysunkiem satyrycznym, jak mówi, „pod kątem konkursów i wystaw”.

