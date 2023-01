„Krzyczał, że umiera i jest ranny”. Zapadł wyrok ws. morderstwa na warszawskim Wilanowie

Do brutalnego morderstwa na warszawskim Wilanowie doszło w maju 2021 r. 21-latek spędzał noc na mieszkaniu swojej partnerki Karoliny B. W pewnym momencie mężczyzna wybiegł z klatki krzycząc, że umiera i jest ranny, a następnie osunął się na ziemię. Odepchnął również kobietę, która za nim wybiegła. Śledczy ustalili, że lubelski młodzieżowy radny zginął od ciosu nożem. Zanim zmarł, spędził kilka dni w szpitalu.

Młoda prawniczka została oskarżona o zabójstwo partnera. „Super Express” poinformował, że w poniedziałek 23 stycznia przed Sądem Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok w sprawie. Kobieta została skazana na 15 lat więzienia. Na poczet kary zaliczono jej pobyt w areszcie. Wyrok jest nieprawomocny.

Prokurator dla oskarżonej żądała 25 lat bezwzględnego więzienia. Tłumaczyła, że do zabójstwa 26-latka wykorzystała swoje umiejętności szermiercze, a morderstwo popełniła, bo wiedziała, że jej partner chce żyć bez niej. Obrona chciała dla Karoliny B. kary nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Kobieta przekonywała, że nie zamierzała zabić partnera, a do tragedii doszło przez przypadek. Świadkowie twierdzą jednak, że młoda prawniczka już wcześniej miała uderzyć Igora K. tępą maczetą. Część procesu, w której biegli wypowiadali się na temat stanu psychicznego Karoliny B. toczyła się z wyłączeniem jawności.

26-latkę podczas pobytu w areszcie odwiedzała matka ofiary. – Nie wiedziałam, że tak bardzo potrzebowała pomocy. Prosiła o pomoc, ale nikt jej nie udzielił ani przyjaciele, ani rodzice, ani ja – tłumaczyła. – Tacy są ludzie o wysokiej wrażliwości. W ten sposób wyruszamy w drogę ku szaleństwu – dodała matka Igora K. Na koniec procesu oskarżona przeprosiła matkę ofiary. Karolina B. płakała, poprosiła również, aby nie doprowadzono jej na odczytanie procesu, na co zgodziła się sędzia.

