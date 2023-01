Awantura o Leopardy. Polska wykonała kolejny krok

Szef MON zwrócił się do niemieckich władz z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Zwrócił się do sojusznika o przyłączenie się do tej inicjatywy. "Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2. To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy!" – podkreślał polski polityk na Twitterze.

Wahanie Niemiec w sprawie Leopardów

Podczas spotkania państw wspierających Ukrainę w Ramstein Niemcy nie wyraziły zgody na wparcie Kijowa czołgami Leopard 2. Chociaż politycy zaznaczali, że nie jest to ostateczna decyzja, Berlin był wyraźnie sceptyczny. Niemiecki minister obrony przekonywał wówczas, że w sprawie przekazania Ukrainie czołgów Leopard „nie ma jednolitego podejścia”. Boris Pistorius zaznaczał, że należy „rozważyć wszystkie za i przeciw”, a priorytetem jest obrona przeciwlotnicza Ukrainy. – Wrażenie, że mamy zwartą koalicję, a tylko Niemcy stoją na przeszkodzie, jest mylne – oświadczył. Wówczas szef ministerstwa obrony nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Niemcy zgodzą się, aby Polacy wysłali Ukraińcom czołgi Leopard.

Niemcy pod presją ws. Leopardów

Od tamtego czasu Niemcy znalazły się jednak pod tak silną presją sojuszników oraz społeczności międzynarodowej, że zaczęły łagodzić swoje stanowisko. Szefowa MSZ Niemiec była pytana o tę kwestię we francuskiej stacji telewizyjnej LCI. Zapytana o to, co by się stało, gdyby Polska zrobiła krok naprzód i wysłała swoje czołgi Leopard 2 bez zgody Niemiec, Annalena Baerbock powiedziała: „W tej chwili pytanie nie zostało zadane, ale gdyby nas poproszono, nie stwarzalibyśmy przeszkód”.

– Dobrze usłyszałem, powiedziała pani, że jeśli Polacy je wyślą (czołgi dla Ukrainy – red.) nie będziecie się temu sprzeciwiać? – pytał prowadzący. – Dobrze mnie pan zrozumiał – odpowiedziała Annalena Baerbock. – Wiemy, jak ważne są te czołgi i dlatego rozmawiamy o tym teraz z naszymi partnerami – dodała niemiecka minister spraw zagranicznych. – Musimy upewnić się, że życie ludzi zostanie uratowane, a terytorium Ukrainy wyzwolone – powiedziała.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Wspólna konferencja szefa NATO i ministra obrony Niemiec. Pat w sprawie Leopardów?Czytaj też:

Scholz wyciąga lufę z piasku. Jak zmuszamy Niemcy do zmiany frontu ws. Leopardów