Morawiecki ostro o postawie Niemiec. „Zwlekają, kluczą. Nie chcą pomagać broniącej się Ukrainie”

Przypomnijmy: we wtorek, 24 stycznia, Polska złożyła Niemcom oficjalny wniosek ws. zgody na reeksport czołgów leopard na Ukrainę.

Premier Mateusz Morawiecki poruszył tę kwestię podczas konferencji prasowej, która odbyła się tuż po południu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Mam nadzieję, że ta odpowiedź ze strony Niemców przyjdzie tym razem szybko. Ponieważ Niemcy zwlekają, kluczą, działają w sposób trudny do zrozumienia. Bardzo wyraźnie widzimy, że nie chcą w szerszym zakresie pomagać broniącej się Ukrainie. Co to oznacza? Czy to oznacza strach? Jakąś niezrozumiałą do końca obawę? Czy wiarę w to, że powrót do normalnych relacji z Rosją jest jeszcze możliwy? – powiedział szef rządu.

Więcej szczegółów wkrótce.

Czytaj też:

Pieskow ostrzega Niemcy ws. dostaw Leopardów. „Pozostawi nieunikniony ślad”Czytaj też:

Scholz wyciąga lufę z piasku. Jak zmuszamy Niemcy do zmiany frontu ws. Leopardów