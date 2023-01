Morawiecki ostro o postawie Niemiec. „Zwlekają, kluczą. Nie chcą pomagać broniącej się Ukrainie”

Przypomnijmy: Polska złożyła dziś Niemcom oficjalny wniosek ws. zgody na reeksport czołgów leopard na Ukrainę.

Morawiecki nie szczędził Niemcom gorzkich słów

Na początku tego roku władze naszego kraju zadeklarowały przekazanie ukraińskiej armii kilkunastu takich maszyn. Jednak zgodnie z prawem międzynarodowym, zgodę na taki krok muszą wydać Niemcy jako producent leopardów.

Kwestia wspomnianego wniosku została poruszona w trakcie konferencji prasowej, która się tuż po południu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szef rządu nie szczędził władzom Niemiec gorzkich słów ws. ich stosunku wobec naszego wschodniego sąsiada.

– Mam nadzieję, że ta odpowiedź ze strony Niemców przyjdzie tym razem szybko. Ponieważ Niemcy zwlekają, kluczą, działają w sposób trudny do zrozumienia. Bardzo wyraźnie widzimy, że nie chcą w szerszym zakresie pomagać broniącej się Ukrainie. Co to oznacza? Czy to oznacza strach? Jakąś niezrozumiałą do końca obawę? Czy wiarę w to, że powrót do normalnych relacji z Rosją jest jeszcze możliwy? – powiedział szef rządu.

„Sprawdzian dobrej woli Unii Europejskiej”

Zapowiedział, że po dostarczeniu leopardów nad Dniepr Polska będzie starać się o zwrot ich kosztów w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Wyjaśnijmy, że to pozabudżetowy fundusz Unii Europejskiej, który ma na celu „zapobiegać konfliktom, budować pokój oraz zwiększać bezpieczeństwo międzynarodowe”.

– Wystąpimy o zwrot kosztów. Będzie to kolejny sprawdzian dobrej woli dla Unii Europejskiej. Unia Europejska powinna zrekompensować nam te koszty. Mam nadzieję, że tak się stanie – kontynuował Morawiecki.

„To jest dla nich niewygodny temat”

Podkreślił, że Polska jest w światowej awangardzie, jeśli chodzi o przekazywanie uzbrojenia dla walczącej z najeźdźcą Ukrainy. Przy tej okazji skrytykował opozycję za zbyt łagodną postawę wobec Niemiec.

– Przyciskamy Niemców. To zresztą symptomatyczne, że ani pan Tusk, ani Platforma Obywatelska jakoś za bardzo nie przyciska Niemców. Nie słychać zbyt wielu wypowiedzi, jednoznacznie wskazujących na to, co Niemcy powinni zrobić (...) A to jest temat numer jeden w Europie. Zachęcam opozycję, zachęcam Platformę Obywatelską, żeby w duchu polskiej racji stanu – wszyscy razem, cała klasa polityczna – robiła to, co do niej należy. Oni się teraz chowają po kątach, bo to jest dla nich niewygodny temat – skwitował szef rządu.

Czytaj też:

Pieskow ostrzega Niemcy ws. dostaw Leopardów. „Pozostawi nieunikniony ślad”Czytaj też:

Scholz wyciąga lufę z piasku. Jak zmuszamy Niemcy do zmiany frontu ws. Leopardów