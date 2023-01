Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Powrót do „normy” po zaskakującym komunikacie

Straż Graniczna 25 stycznia poinformowała, że poprzedniej doby służby ochraniające podlaski odcinek polsko-białoruskiej ujawniły 54 cudzoziemców, którzy próbowali nielegalnie przedostać się na terytorium naszego kraju. Aż 35 osób usiłowało dostać się do Polski wbrew przepisom na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Mielniku.

Pozostałe wydarzenia związane z nielegalną migracją odnotowano na odcinkach służbowej odpowiedzialności w Michałowie oraz Czeremsze. Straż Graniczna zapewniła, że wszystkie zdarzenia zaobserwowali operatorzy bariery elektronicznej. Cudzoziemcy zostali zatrzymani. Obcokrajowców, którzy próbowali pokonać zaporę techniczną, zauważyły również patrole. Migranci na widok polskich służb cofnęli się w głąb Białorusi.

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Migranci próbowali pokonać Wołkuszankę

W rejonie Płaskiej dwie osoby wkraczając do Polski pokonały rzekę graniczną Wołkuszanka. Ujawnieni cudzoziemcy pochodzili z Egiptu, Syrii, Iranu oraz Sudanu. Straż Graniczna podsumowała, że od początku 2023 roku odnotowano 1 148 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

SG dzień wcześniej poinformowała o ujawnieniu jedynie sześciu cudzoziemców, którzy nielegalnie próbowali dostać się do Polski. Było to czterech obywateli Egiptu oraz Somalijczyk i Jemeńczyk. Kolejnych 10 migrantów było widzianych w niewielkiej odległości od muru na granicy z Białorusią. Od początku bieżącego roku do naszego kraj wbrew przepisom usiłowali dostać się cudzoziemcy z 21 krajów.

Czytaj też:

Patryk Jaki publikuje mail Janiny Ochojskiej ws. sytuacji na białoruskiej granicy. „Listy szkalujące Polskę”Czytaj też:

Straż Graniczna podsumowała ostatni miesiąc. Tyle razy migranci chcieli przekroczyć granicę