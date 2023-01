Polscy kandydaci do ETPC z negatywną opinią. Już po raz trzeci

Komisja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po raz trzeci zarekomendowała odrzucenie polskich kandydatur na sędziów ETPC. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zwyczajowo głosuje ono zgodnie z rekomendacjami Komitetu.

Dziewięcioletnia kadencja obecnego sędziego Krzysztofa Wojtyczka powinna skończyć się już ponad rok temu. Sędziowie ETPC orzekają jednak do czasu, gdy zostanie wyłoniony następca.

Co ciekawe, kiedy PiS wskazał sędziów pierwszy raz, a ich kandydatura została odrzucona, nie sięgnięto po nowe nazwiska. Polska wystawiła na kandydatów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ponownie te same osoby: Elżbietę Karską (sędzię Sądu Najwyższego, prywatnie żonę europosła PiS Karola Karskiego), Aleksandra Stępkowskiego (założyciela Ordo Iuris i byłego wiceministra w rządzie PiS), a także ekspertkę Rady Europy Agnieszkę Szklanną.

Gazeta Prawna pisze, że przy trzecim podejściu polski rząd wymienił tylko jedno nazwisko z trzech – zamiast Aleksandra Stępkowskiego zgłosił dr. Kamila Strzępka, asystenta w Trybunale Konstytucyjnym. Ta propozycja także nie została rozpatrzona pozytywnie przez komisję Zgromadzenia Parlamentarnego RE zajmującej się kandydaturami do Trybunału.

Negatywne opinie na temat polskich kandydatur do ETPC

Członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznali, że „nie wszyscy kandydaci spełniają wymogi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”. Europejscy parlamentarzyści mają ponownie zająć się tą kwestią w piątek, w ostatnim dniu trwającego posiedzenia plenarnego.

Przypomnijmy, 4 marca 2021 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy poinformowało o rozpoczęciu procedury wyboru polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na lata 2021-2030. Europejski Trybunał Praw Człowieka składa się z 47 sędziów, po jednym z każdego państwa strony Konwencji.

Czytaj też:

ETPCz zabezpieczył sprawy czterech polskich sędziów. Nie ufa nowej izbie SNCzytaj też:

Najpierw kandydował z list PiS, potem zaskarżył Polskę do ETPC. Domaga się „rzetelnego procesu”