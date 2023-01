„Niedyskrecje do słuchania”: PiS rozsyła przedwyborcze instrukcje, Sikorski szkodzi opozycji

Dlaczego PiS już teraz rozsyła maile w sprawie tworzenia korpusu ochrony wyborów i mężów zaufania? Czy Radosław Sikorski dojrzał u polskiego rządu wahanie ws. pomocy dla Ukrainy czy też wszyscy źle zrozumieli jego wypowiedź na ten temat? Czy Donald Tusk porzucił już ideę jednej listy opozycji i teraz skłania się do tego, by pójść do wyborów z samym PSL? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania”.

Prawo i Sprawiedliwość zarządziło dużą mobilizację struktur w dzielnicach Warszawy. Już teraz działacze PiS otrzymują mailowe instrukcje, co mają robić. A m.in. mają już informować rodzinę i znajomych, żeby zgłaszali się do komisji wyborczych jako mężowie zaufania. PiS bowiem chce zbudować korpus ochrony wyborów. Działacze PiS-u otrzymali polecenie żeby się do tego szykować, choć jest dopiero styczeń, a wybory odbędą się prawdopodobnie pod koniec października.